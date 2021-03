Programa de reciclagem de equipamentos eletrônicos entra em vigor

Reciclotech vai implementar a política de reciclagem e de apoio ao descarte correto de bens de informática da administração pública do DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) instituiu, nesta quarta-feira (3), o programa Reciclotech, de recondicionamento de equipamentos eletrônicos na capital. A decisão está no Diário Oficial (DODF).

O Reciclotech vai implementar a política de reciclagem e de apoio ao descarte correto de bens de informática da administração pública do DF. Serão criadas as chamadas estações de metarreciclagem, além de pontos de inclusão digital e polos de formação e economia circular.

Quando os itens forem recebidos, eles serão classificados em inservíveis, de recuperação antieconômica e ociosos.

O programa tem o objetivo de promover a doação de bens de informática com a finalidade de inclusão digital, democratização do acesso à informação, capacitação de jovens e adultos nas áreas de conhecimento da tecnologia e inserção no mercado de trabalho.

A Secretaria de Economia é quem fica responsável pelo funcionamento do programa.