Programa de estágio da Neoenergia oferece 16 vagas de nível superior e técnico no DF

Estudantes de diversas áreas podem se inscrever no site da distribuidora e concorrer a uma das vagas ofertadas

A Neoenergia está de olho no concorrido mercado de trabalho, e por isso, vai abrir 16 vagas de estágio no Distrito Federal para interessados em desenvolver carreira por meio da participação ativa nas atividades e projetos da distribuidora. As inscrição devem ser feitas no portal de vagas da empresa.

Das 16 vagas, oito são para nível superior em diversas áreas, e outras oito para nível técnico, no curso de eletrotécnico. Este ano, o foco é para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência Atuária, Ciência da Computação, Contabilidade, Economia, Eletrotécnica, Engenharias (Civil, Computação, Elétrica e Produção) e Sistema da Computação. Entre os benefícios, os aprovados terão direito a: bolsa auxílio; vale-refeição ou vale-alimentação; auxílio transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; e participação em programas de descontos em instituições parceiras. A dedicação é de seis horas diurnas, em horário comercial, em modelo presencial.

“Promovemos um ambiente de trabalho inclusivo, de respeito às diferenças, visando desenvolver uma cultura de inovação, equipes mais criativas e produtivas capazes de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma Régia Barbosa, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia.

A cultura da Neoenergia é focada em construir um ambiente inclusivo e colaborativo, por isso a distribuidora respeita as pessoas e suas diferenças. A concessionária valoriza a diversidade e a inclusão. Assim, todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência.