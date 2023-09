Programa de ciclovias do DF é destaque em evento na Europa

O evento reuniu representantes de estados e municípios brasileiros para dialogar sobre projetos destinados a investimento em saúde e bem-estar

Os projetos de mobilidade ativa, como a expansão e interligação das ciclovias e ciclofaixas no Distrito Federal, despertaram o interesse de bancos de fomento internacionais. O material foi apresentado por representantes do GDF durante o UrbanCare Dialogues, realizado em Berlim (Alemanha), no fim de agosto.

O evento reuniu representantes de estados e municípios brasileiros para dialogar sobre projetos destinados a investimento em saúde e bem-estar. Foram dois dias construindo parcerias e três dias de oficina sobre propostas de vias e outros espaços públicos que sejam inclusivos, verdes e elegíveis para financiamento.

O DF tem a segunda maior malha cicloviária do país, com 664,77 km de ciclovias instaladas em 30 regiões administrativas. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) em projeto para aumentar a malha em mais 105 km, fazendo a interligação de alguns dos trechos já existentes e também novos trechos. Com esse acréscimo, o espaço para ciclistas passará para 769,77 km.

“A participação de Brasília no evento foi muito bem-vista pelos investidores internacionais”, afirma o secretário-executivo da Semob-DF, Alex Carreiro, que representou o GDF junto aos consultores de saúde urbana e climática e de agências de desenvolvimento. “Brasília contribui ativamente para a discussão e desenvolvimento de propostas, e os bancos reconhecem o valor dessas iniciativas no contexto do desenvolvimento sustentável e da promoção de uma mobilidade mais eficiente e amiga do meio ambiente.”

Apoio financeiro

Nos projetos apresentados na Universidade Técnica de Berlim, o GDF demonstrou que a expansão e interligação de ciclovias e ciclofaixas representam um passo fundamental na promoção da mobilidade ativa, oferecendo alternativas de deslocamento saudáveis e sustentáveis para os cidadãos.

“Dada a importância desses projetos, bancos de fomento estão interessados em oferecer apoio financeiro e recursos para ajudar na sua implementação”, anuncia Alex Carneiro. “Eles reconhecem que investir em infraestrutura de mobilidade ativa não apenas melhora a qualidade de vida da população, mas também contribui para a redução das emissões de carbono e para o alcance de metas de sustentabilidade.”

Além do DF, participaram do evento representantes do Governo de São Paulo, de Recife (PE) e das cidades de Santa Isabel e Canaã dos Carajás, ambas do Pará. “A presença de diversas regiões geográficas demonstra o alcance e o interesse abrangente no evento, reunindo uma variedade de perspectivas e contribuições para os diálogos sobre saúde e bem-estar urbano, assim como para o desenvolvimento sustentável”, avalia o secretário-executivo da Semob-DF.

*Com informações da Agência Brasília