Profissionais de saúde: agendamento de vacinas começa nesta quinta (25)

Serão imunizadas na primeira etapa, a partir de sexta, 26 mil pessoas de diversas categorias e do IML

A partir das 9h desta quinta-feira (25), a Secretaria de Saúde disponibilizará o agendamento da primeira dose da vacina contra a covid-19 para os profissionais de saúde do Instituto Médico Legal (IML) e daqueles com registro nos seguintes conselhos e entidades representativas: biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários.

O agendamento deve ser feito no site vacina.saude.df.gov.br. Durante a marcação, o profissional poderá escolher dia, horário e local para receber o imunizante. São, ao todo, 47 pontos de vacinação no Distrito Federal. Até o momento, a secretaria já recebeu 145.265 nomes de profissionais com registro nesses órgãos. Após uma análise nos dados, a pasta identificou que, deste total, 98.647 ainda não haviam sido vacinados.

A vacinação para esses profissionais será dividida em fases: a primeira, que ocorrerá entre os dias 26 e 30 de março, atingindo 26 mil profissionais, ou seja, 25% dos cadastrados. As fases seguintes serão definidas após o recebimento de mais doses. A cada nova fase, serão adicionados mais 10% do total de profissionais cadastrados.

É importante destacar que, durante o cadastro, caso o CPF do profissional não seja reconhecido pelo sistema, ele deverá procurar o órgão que o representa para atualização cadastral junto à Secretaria de Saúde.

No local de vacinação é necessário levar documento de identificação com foto, registro profissional, comprovante de agendamento e o cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será feito no local.