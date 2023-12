Professor é esfaqueado após reagir a assalto na Asa Norte

O confronto entre o professor e o criminoso resultou em uma luta corporal

Um professor de cerâmica passou por momentos de terror no final da tarde desta terça-feira (26) ao ser alvo de uma tentativa de assalto na quadra 112 Norte. O incidente, registrado por câmeras de segurança do comércio local, revelou a ação premeditada do assaltante, que portava uma faca e escolheu o momento em que o professor estava sozinho, aguardando a chegada de um aluno para uma aula.

O confronto entre o professor e o criminoso resultou em uma luta corporal, permitindo que a vítima escapasse do ataque. Em busca de ajuda, o professor dirigiu-se a um comércio próximo, onde solicitou auxílio aos comerciantes. Enquanto isso, o suspeito conseguiu fugir e, até o momento, permanece fora do alcance das autoridades policiais.

As câmeras de segurança registraram os instantes que antecederam o ataque, destacando a ameaça iminente que o professor enfrentou. Ferido devido às facadas desferidas pelo assaltante, a vítima recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Até o momento, o estado de saúde do professor é considerado estável.

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) está encarregada das investigações do caso.