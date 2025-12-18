Produto Interno Bruto da Ride-DF será apresentado nesta sexta (19)

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) realiza, nesta sexta-feira (19), às 10h, a apresentação oficial dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), referentes aos anos de 2022 e 2023.

A divulgação reúne uma análise detalhada do desempenho econômico da Ride-DF, com o objetivo de ampliar a compreensão sobre a dinâmica produtiva regional. Os dados também servem de subsídio para o aprimoramento do planejamento governamental e para a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do território.

A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal oficial do IPEDF no YouTube, permitindo o acompanhamento em tempo real por gestores públicos, pesquisadores, estudantes e pela população em geral interessada no tema.

Além da exposição dos números, o evento busca fortalecer o debate sobre os rumos da economia regional e o papel estratégico da Ride-DF no contexto do Distrito Federal e dos municípios do entorno.

Apresentação do Produto Interno Bruto da Ride-DF

⇒ Data: sexta-feira (19)

⇒ Horário: 10h

⇒ Transmissão: canal do IPEDF no YouTube

⇒ Mais informações: comunicacao@ipe.df.gov.br

Arte: Divulgação/IPEDF

Com informações da Agência Brasília