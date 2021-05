Procure os serviços odontológicos da saúde pública do DF

O acesso ao serviço ambulatorial se dá pelas UBSs, que podem encaminhar os pacientes ao atendimento mais adequado à necessidade de cada um

A saúde bucal também faz parte dos serviços oferecidos pelo sistema de saúde pública no Brasil. No Distrito Federal, usuários encontram serviços odontológicos nas unidades básicas de Saúde (UBSs) em casos de Atenção Primária; nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) em casos de Atenção Secundária — que oferecem vários tipos de atendimento — e, em casos mais graves, nos hospitais.

O acesso ao serviço ambulatorial se dá pelas UBSs, que podem encaminhar os pacientes ao atendimento mais adequado à necessidade de cada um. Nas urgências, o paciente tem acesso direto.

Onde tem atendimento

Com a pandemia, muitos profissionais da área de odontologia foram realocados para auxiliar nas elevadas demandas de testagens do novo coronavírus e na vacinação, o que levou à priorização dos atendimentos odontológicos de urgência e emergência.

Ainda assim, os demais atendimentos continuam sendo prestados. Muitos usuários ainda têm, entretanto, dúvidas sobre onde e quando buscar os serviços. Afinal, o que cada unidade de rede pública de saúde tem a oferecer?

Atualmente, 562 profissionais de odontologia estão na ativa pela rede pública de saúde, sendo 351 na Atenção Primária e 211 nas áreas especializadas.

Saiba mais sobre os serviços:

Agendamento e necessidade

Além dos atendimentos triviais, a Secretaria de Saúde oferece, na Atenção Secundária, atendimento para colocação de prótese dentária para todos os públicos. Esse serviço é organizado pelo Complexo Regulador, e os pacientes são direcionados conforme agendamento, priorizando a necessidade de cada caso.

No CEO do Hospital Regional do Guará, esse serviço é oferecido à população desde outubro de 2020; e, até abril deste ano, já foram entregues mais de 35 próteses dentárias totais (dentaduras) e próteses parciais removíveis (PRPs).

Segunda dose

Com o aumento de pessoas entre 65 e 80 anos de idade já vacinadas com a segunda dose contra a covid-19, a pasta espera que a procura por esse serviço nas unidades de saúde cresça. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, 199 pacientes foram agendados via regulação para a confecção da prótese dentária.

“Sou servidor da Secretaria de Saúde há dez anos e hoje atuo no CEO do HRGu, no serviço de prótese dental, fazendo o que mais gosto dentro da odontologia”, conta o especialista em prótese dentária Artur Frey. “É gratificante poder ajudar pessoas a se alimentarem melhor e a voltarem a sorrir com segurança e autoestima, principalmente as pessoas idosas, sempre tão amáveis.”

A gerente de Serviços de Odontologia da Secretaria de Saúde, Alessandra de Castro, ressalta que os pacientes que necessitarem de próteses dentárias removíveis deverão procurar a UBS mais próxima de sua residência para fazer uma avaliação com a equipe de odontologia. Após isso, poderão inseridos pela regulação para início do tratamento.

