Procon resolve 85% de reclamações no DF

Teles, varejo, CEF e viagens lideram a lista das 10 empresas mais reclamadas em 2020. A Telefônica liderou em queixas e resoluções

O Procon-DF analisou e concluiu 5.708 reclamações de consumidores, em 2020. A quantidade é quase cinco vezes maior que o índice médio registrado desde 2017. Desse total, 85% dos conflitos, em fase de reclamação, foram favoráveis aos consumidores. O índice de resolutividade supera o percentual de 2019, de 67%, que era recorde do órgão.

A empresa de telecomunicações Telefônica Brasil S.A., que reúne Vivo e GVT, foi a empresa mais reclamada pelos consumidores do Distrito Federal em 2020 pelo órgão, que é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. Ao mesmo tempo, a empresa também lidera o ranking de resolução dos conflitos, fechando acordo com 95% dos consumidores.

Recorde na pandemia

Encabeçando a lista das dez mais reclamadas, depois da Telefônica, seguem as teles Claro, TIM e Oi. Também no topo, aparecem as varejistas Cnova e Via Varejo, que englobam as empresas Extra, Casas Bahia e Ponto Frio, e ainda o grupo Novo Mundo. Única do setor financeiro no grupo, a Caixa Econômica Federal é a 8ª mais mais reclamada, seguida pelas operadoras de viagens Decolar e Latam.

“O Procon colhe agora o resultado de um trabalho que começamos ainda em 2019. Conseguimos alavancar a análise das reclamações e resolver 85% dos processos”, destaca o diretor-geral do procon-DF, Marcelo Nascimento. “Tivemos melhora quantitativa e também qualitativa, num momento em que o consumidor precisa de um órgão de defesa capaz de dar resposta à população”, argumenta .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acesse o site do Procon para ver a lista completa das empresas mais reclamadas do DF e que compõem o Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2020.

Balanço de atendimentos

No ano passado, o Procon atendeu a 66.825 consumidores. 30.996 registros foram feitos pelo telefone 151 e 967 denúncias foram encaminhadas para a fiscalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do total geral de atendimentos, 13.483 queixas de consumidores se tornaram processos completos, com apresentação de documentos e envio de notificação para empresa. Desse volume, 72% dos registros foram resolvidos num contato inicial e preliminar do consumidor com o órgão, no prazo máximo de 20 dias.

O restante das demandas, que não foi solucionado nesse primeiro atendimento feito no Procon, é o que formalmente se torna reclamações – que são processos administrativos instaurados em desfavor das empresas, e que inicialmente não atenderam ao pleito do consumidor.

As informações são da Agência Brasília