Procon encaminha caso da 123 Milhas à Polícia Civil

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon), da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, encaminhou documento para a Polícia Civil do DF comunicando que a agência de viagens 123 Milhas está descumprindo determinação do Procon que proíbe venda de novos voos e pacotes turísticos para consumidores da capital a partir de 30 de agosto de 2023.

A 123 Milhas, que apresentou recurso ao Procon questionando essa proibição, teve a defesa negada. A Polícia Civil do DF já comunicou ao órgão que está apurando o caso.

Entenda

Desde o dia 30 de agosto, a agência de viagens 123 Milhas está proibida de operar no Distrito Federal por determinação do Procon do DF. A empresa não pode mais vender novas passagens aéreas ou pacotes de viagens, promocionais ou não, para consumidores da capital do país.

A decisão cautelar do Procon veio na esteira do aumento expressivo de reclamações no DF de consumidores com problemas com a 123 Milhas, após a agência suspender pacotes turísticos e emissão de voos da linha promocional com datas previstas entre setembro e dezembro de 2023.

Em todo o ano de 2021, 89 reclamações de consumidores foram registradas no Procon. Em 2022, esse número alcançou a marca de 164 queixas. Já neste ano, especialmente a partir do mês de agosto, após a suspensão anunciada pela 123 Milhas, mais de 180 consumidores buscaram o Procon para atendimento em desfavor da agência de viagens.

*Com informações da Agência Brasília