Pró-Jovem Digital forma 240 jovens e leva capacitação em tecnologia ao Gama e Sol Nascente

O Pró-Jovem Digital, desenvolvido pela Secretaria da Família (Sefami-DF) em parceria com a Secretaria da Juventude (Sejuv-DF), continua ampliando seu impacto como uma das principais políticas de inclusão digital do Distrito Federal. As turmas promovidas recentemente no Gama e no Sol Nascente demonstram como o programa tem alcançado novos públicos e fortalecido seu papel na transformação social, especialmente ao oferecer formação tecnológica a jovens em situação de vulnerabilidade. A iniciativa segue consolidando uma rede de oportunidades que aproxima alunos do mercado de trabalho e estimula autonomia e projetos de vida baseados no uso consciente das ferramentas digitais.

Com essa nova etapa, o projeto alcança 240 jovens formados nessas duas cidades. Somando as edições anteriores, já são mais de 600 alunos capacitados, em situação de vulnerabilidade, com formação totalmente gratuita nas áreas mais procuradas do mercado digital: marketing digital, redes sociais, empreendedorismo e inteligência artificial (IA).

Sob coordenação do Instituto ONG Líderes do Brasil, o Pró-Jovem Digital tem como meta formar quatro mil jovens na plataforma online até o final da iniciativa. Para garantir acesso e permanência, todos os participantes recebem lanche, transporte gratuito e certificação ao concluir o curso. Além disso, cada turma premia seus destaques com notebooks gamer, incentivando a continuidade dos estudos e de futuros empreendimentos digitais.

Com 80 horas de carga horária, o curso oferece uma formação completa e intensiva, que combina teoria, prática e aplicação real. Os alunos passam por conteúdos fundamentais — criação de conteúdo, edição de vídeos, estratégias para redes sociais, vendas online e gestão de marca — e também aprendem a utilizar ferramentas avançadas de inteligência artificial voltadas para negócios, produtividade e criação de campanhas profissionais. As aulas são conduzidas por especialistas do mercado digital, empreendedores e criadores de conteúdo que compartilham experiências reais do dia a dia do setor.

Desde sua implantação, o Pró-Jovem Digital já passou por diversas regiões administrativas, como Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Águas Claras, Sobradinho II e Plano Piloto, chegando agora ao Gama e ao Sol Nascente. O programa se fortalece como uma ponte entre a juventude e o universo da tecnologia, abrindo portas para empregabilidade, empreendedorismo, autonomia financeira e desenvolvimento pessoal.

O projeto avança agora para suas próximas localidades: Paranoá, Riacho Fundo II, Estrutural e Samambaia, ampliando o compromisso de alcançar o maior número possível de jovens em todo o Distrito Federal.

O programa se fortalece como uma ponte entre a juventude e o universo da tecnologia, abrindo portas para empregabilidade, empreendedorismo, autonomia financeira e desenvolvimento pessoal

A iniciativa atende a uma demanda dos jovens que buscam aprender tecnologia e construir novos caminhos profissionais. Muitos jovens têm talento e vontade, mas não têm acesso às ferramentas e ao ensino qualificado. O Pró-Jovem Digital rompe essa barreira. Nos cursos, eles encontram formação prática, professores experientes, orientação de carreira e oportunidades reais de transformar conhecimento em renda. É sobre garantir que nenhum jovem fique para trás quando falamos de futuro.

Além das turmas presentes, o programa também oferece uma versão on-line, garantindo que jovens de todas as regiões do DF tenham acesso à mesma qualidade de ensino. Essa flexibilidade amplia o impacto da iniciativa e assegura que questões geográficas não sejam um obstáculo para quem deseja estudar e ingressar no mercado digital.

A cada edição, o Pró-Jovem Digital reafirma seu propósito de transformar vidas por meio da tecnologia. Ao final do curso, muitos participantes começam a produzir conteúdo profissional, criar perfis comerciais, oferecer serviços digitais, empreender e utilizar ferramentas de IA como estratégia para novos negócios. É uma formação que impacta diretamente a renda, a autonomia e os projetos de vida dos jovens atendidos.

Serviço

Pró-Jovem Digital – Programa de Capacitação em Marketing, Empreendedorismo e Inteligência Artificial

Novas turmas: Paranoá, Riacho Fundo II, Estrutural e Samambaia

Cursos: marketing digital, inteligência artificial (IA), e-commerce e empreendedorismo

Carga horária: 80 horas (20 horas semanais)

Premiação: Sorteio de notebooks gamer entre alunos destaque

Benefícios: lanche, transporte e certificação gratuita

Inscrições: Faça aqui sua inscrição

Com informações da Agência Brasília

