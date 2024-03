Princípio de incêndio em supermercado assusta moradores do Guará I

O fogo se concentrava num aparelho de ar condicionado de uma lotérica, localizada na área do supermercado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta sexta-feira (08), um princípio de incêndio no Supermercado Pão de Açúcar, no Guará I.

O fogo se concentrava num aparelho de ar condicionado de uma lotérica, localizada na área do supermercado.

Por meio dos aparelhos extintores do próprio estabelecimento comercial, os militares conseguiram extinguir o incêndio, que estava em sua fase inicial, impedindo sua propagação.

As guarnições utilizaram ainda os ventiladores para a dissipação acelerada da fumaça.

Não houve vítimas. A perícia do CBMDF foi acionada.