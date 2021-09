Primeiro dia de vacinação de adolescentes de 13 anos tem baixa adesão

Segundo dados da Secretaria de Saúde, 7.374 jovens de 13 anos foram até os postos de saúde nesta terça-feira (21)

Gabriel de Sousa

O primeiro dia de vacinação de adolescentes de 13 anos no Distrito Federal teve uma baixa movimentação nos postos de saúde da capital federal. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), apenas 7.374 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o covid-19 nesta terça-feira (21), o equivalente a 0,24% da população total do DF.

O número é seis vezes menor que o de jovens de 13 anos que residem no Distrito Federal, que de acordo com a Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), são 42 mil. Vale lembrar que nem todos os que foram vacinados hoje, estavam dentro desta faixa etária.

Mesmo com a pouca adesão dos adolescentes neste primeiro dia de ampliação da cobertura vacinal, o Distrito Federal voltou para a terceira posição do ranking nacional de vacinação com pelo menos uma dose, ultrapassando o estado de Santa Catarina.

Em primeiro lugar está São Paulo, com 78,08% da sua população vacinada com a D1, em segundo está o Rio Grande do Sul, com 69,26%. O Distrito Federal tem 68,97% e Santa Catarina, que agora é a quarta colocada, tem 68,95%, apenas 0,02% de diferença.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou também que 8.401 pessoas receberam a segunda dose da vacinação ou a dose única, o que equivale a 0,28% da população total do DF, que tem atualmente 35,64% dos seus habitantes imunes ao coronavírus.

Ranking estadual de vacinação por % da população imunizada com pelo menos uma dose da vacina (21 de setembro)

Todo o Brasil (66,86%)

1- São Paulo (78,08%)

2- Rio Grande do Sul (69,26%)

3- Distrito Federal (68,97%)

4- Santa Catarina (68,95%)

5- Paraná (68,22%)

6- Minas Gerais (67,46%)

7- Mato Grosso do Sul (66,56%)

8- Paraíba (65,86%)

9- Espírito Santo (65,88%)

10- Sergipe (65,44%)

11- Rio de Janeiro (65,35%)

12- Pernambuco (64,38%)

13- Ceará (64,18%)

14- Rio Grande do Norte (64,12%)

15- Goiás (63,29%)

16- Bahia (62,69%)

17- Piauí (61,15%)

18- Rondônia (60,95%)

19- Mato Grosso (60,09%)

20- Alagoas (59,04%)

21- Tocantins (57,91%)

22- Amazonas (57,81%)

23 – Acre (56,33%)*

24- Maranhão (54,69%)

25- Amapá (50,14%)

26- Pará (49,10%)

27- Roraima (42,63%)

*dados diários não divulgados pela secretaria estadual

Ranking estadual de vacinação por % da população imunizada com duas doses ou dose única da vacina (21 de setembro)

Brasil (38,59%)

1- Mato Grosso do Sul (53,33%)

2- São Paulo (51,18%)

3- Rio Grande do Sul (43,96%)

4- Espírito Santo (40,76%)

5- Paraná (39,32%)

6- Santa Catarina (37,35%)

7- Rio Grande do Norte (36,76%)

8- Rio de Janeiro (35,99%)

9- Distrito Federal (35,64%)

10- Minas Gerais (35,00%)

11- Ceará (34,86%)

12- Sergipe (34,47%)

13- Bahia (33,18%)

14- Goiás (33,14%)

15- Pernambuco (32,97%)

16- Paraíba (31,84%)

17- Amazonas (31,77%)

18- Pará (30,94%)

19- Mato Grosso (30,91%)

20- Alagoas (30,51%)

21- Piauí (30,11%)

22- Maranhão (29,92%)

23- Rondônia (29,09%)

24- Tocantins (28,40%)

25- Acre (27,73%)

26- Amapá (20,70%)

27- Roraima (15,18%)

*dados diários não divulgados pelas secretarias de cada unidade da federação