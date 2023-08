Primeira edição do Fórum de Arte Marcial começa em Brasília

Com apoio do Ministério do Esporte, evento é gratuito e vai até amanhã (27), capacitando profissionais, gestores e esportistas da área

Brasília, 26 de agosto de 2023- Começou neste sábado (26), em Brasília, a primeira edição do Fórum de Arte Marcial. Oevento é realizado pela Federação de Wushu do Distrito Federal, em parceria com o Ministério do Esporte, e reúne profissionais e gestores esportivos do segmento de artes marciais. A iniciativa é gratuita e acontece de forma híbrida, com a possibilidade de participação online e de forma física. A programação vai até amanhã (domingo 27) e ainda há vagas para quem quiser participar no último dia.

O objetivo do Fórum de Artes Marciais é ajudar a mitigar um dos grandes obstáculos para profissionais e gestores esportivos do segmento, que é captar recursos que ajudem a viabilizar seus negócios e projetos. O evento conta com palestras de especialistas e gestores da área sobre técnicas e orientações a professores e gestores do ramo de artes marciais de como fomentar seus negócios e projetos. Segundo o presidente da Federação de Wushu do Distrito Federal, Daniel Dionísio, a comunidade de artes marciais no Brasil ainda tem baixa consciência de como levar seus projetos, tanto para a iniciativa pública, como a privada, e, assim, acessar os recursos que ajudem a viabilizar a atividade. “Muitas vezes, o profissional, ou o gestor não está capacitado o suficiente para desenvolver sua iniciativa, seja um projeto social para atender a comunidade onde está inserido, seja um professor que deseja instalar uma escola, por exemplo. O Fórum se propõe a orientar e esclarecer os caminhos para que estas pessoas possam ter acesso a incentivos públicos e privados”, destaca Daniel.

Professor Rodrigo Virmond

Professor de Educação Física da Rede pública de Ensino do Distrito Federal, Rodrigo Virmond participou do Fórum em busca de conhecimento que ajude a desenvolver não só seu trabalho na Rede de Ensino, mas também formas de viabilizar projetos sociais que promove junto à comunidade, no Itapoã e Paranoá. Com o projeto “Luta pela Cidadania”, que lidera juntamente com outros professores, Rodrigo oferece aulas gratuitas de Luta Olímpica (uma modalidade olímpica) a crianças de famílias de baixa renda. Atualmente são atendidas cerca de 150 estudantes entre 6 a 11 anos oriundas de turmas das unidades CEF 01, 02 e 03 do Paranoá, e CEF 01 do Itapoã. Mas a iniciativa já chegou a atender aproximadamente 2 mil crianças e adolescentes, desde que foi criada, em 2012.

“Estou aqui hoje para me capacitar, hoje fazemos tudo no amor, na paixão, mas é preciso bases para solidificar e manter o projeto. Ainda temos alunos com muito potencial que a gente acaba perdendo para o mercado informal, quando ele tem potencial para ser muito mais do que isso”, destacou o professor Rodrigo. Ele ressalta que busca medidas que façam com que o projeto se torne perene e possa ter recursos financeiros para ter continuidade e não dependa apenas dos professores que conduzem hoje o projeto.

Sobre o Fórum de Artes Marciais

No evento serão apresentadas diversas técnicas e orientações de como desenvolver e viabilizar projetos sociais e empreendimentos, dicas de marketing, como se portar junto aos clientes e patrocinadores, como gerenciar sua rede de stakeholdesrs, noções sobre apoio governamental através da Lei do Incentivo, Fundo de Apoio ao Esporte e emendas parlamentares, por exemplo.

Serão realizadas, ao longo dos dois dias, palestras apresentadas por sete especialistas que são referência nas artes marciais. Além disso, embora o evento seja transmitido de forma online para que qualquer um possa assistir, o evento físico é uma importante oportunidade de networking e de conhecer e fechar parcerias valiosas e as vagas são limitadas.

Sobre a Federação Wushu do DF

Sobre a FWDF – A Federação de Wushu do Distrito Federal possui a missão de fortalecer a modalidade do KungFu Wushu no apoio a projetos que investem na formação de atletas, profissionais e toda a sociedade. Congrega escolas e praticantes de Wushu para ampliação das atividades da modalidade e propaga valores como respeito, renovação e disciplina, além de promover, desenvolver e implementar ações de inclusão social por meio do esporte, com acesso gratuito a atividades físicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano.

SERVIÇO:

Data: 26-27 de agosto

Horário: 08h às 18h (Credenciamento a partir das 07h30)

Local: Sala Raffaello no mezanino do San Marco Hotel (SHS Q. 05 BLOCO C Asa Sul – Brasília, DF)

Mais informações e inscrições gratuitasi: http://famar.net.br/

Transmissão ao vivo pelo Canal FWDF no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2vVsaqhSDFcWdZs_jmJ73A

Informações para Imprensa: Lara Ferreira – (61) 981039446