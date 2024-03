Primeira creche pública do Taquari atenderá 188 crianças em período integral

Com investimento superior a R$ 6,3 milhões, obra foi autorizada pelo governador Ibaneis Rocha neste sábado (9)

O governador Ibaneis Rocha autorizou a construção da primeira creche pública do Taquari, no Lago Norte, neste sábado (9). O novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) será erguido na Quadra 4 do setor habitacional e atenderá, no máximo, 376 crianças de até 6 anos, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 estudantes em período integral. O investimento é superior a R$ 6,3 milhões, recurso proveniente do orçamento da Secretaria de Educação (SEEDF).

“Quando nós assumimos o governo em 1º de janeiro de 2019, eram 23 mil crianças que estavam aguardando por uma vaga na creche. Hoje, nós reduzimos esse número para menos de 6 mil e nosso objetivo é chegar a zero. Vamos entregar só neste ano mais de 17 creches para nossas crianças”, ressaltou Ibaneis Rocha. “Temos um compromisso com essas crianças e, principalmente, com as mães”, completou.

A primeira creche do Taquari terá 1.637,63 m² de área construída. O projeto segue os padrões estabelecidos pelo Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A empresa contratada para o trabalho foi a Engemac Construtora e Incorporadora.

O espaço contará com 10 salas de aula, sala multiúso, cozinha, refeitório, despensa, rouparia, lavanderia, hall, sala de professores/reunião, secretaria, direção, almoxarifado, lactário, solário, pátio coberto, playground, parquinho e estacionamento.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, afirmou que mais unidades educacionais serão construídas na região. “A escola classe é o sequencial da creche. Então, vamos pensar em terreno para construir a escola classe perto do Cepi, para não ter que transportar as crianças pequenininhas”, disse ela, que agradeceu a parceria entre órgãos do GDF para a realização dos projetos da pasta.

Educação como prioridade

Desde 2019, foram entregues unidades de ensino em Ceilândia, Samambaia, Pôr do Sol, Paranoá, Planaltina e outras regiões administrativas.

No último ano, as duas primeiras creches rurais do DF abriram as portas para a criançada. Em junho, ocorreu a inauguração do Cepi do Núcleo Rural Pipiripau II, em Planaltina, e em setembro foi a vez do Núcleo Rural Jardim II, no Paranoá. Atualmente, 17 espaços estão com obras em andamento.

Com informações da Agência Brasília