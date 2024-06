PRF Promove Comando Educativo “Blitz do Autismo”

Para comemorar o Dia do Orgulho Autista, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a “Blitz do Autismo nesta terça-feira (18). Na ocasião, em frente à Unidade Operacional da PRF em Formosa/GO, entre 9h e 12h, acontecerá um comando educativo de conscientização sobre a causa, na BR-020.

A ação, que faz parte do projeto PRF Amiga dos Autistas, visa sensibilizar a população e os próprios policiais a promoverem uma abordagem mais inclusiva e informativa sobre o autismo durante a fiscalização de veículos.

Durante o evento, a PRF distribuirá cartilhas informativas sobre a Lei Fernando Cotta (Lei 4568/2011), também conhecida como Lei dos Autistas, que garante direitos e benefícios às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essas cartilhas têm como objetivo esclarecer dúvidas e disseminar informações importantes sobre os direitos das pessoas autistas, contribuindo para a conscientização e inclusão social.

Iniciativa da PRF – A “Blitz do Autismo” faz parte do projeto PRF Amiga dos Autistas, uma iniciativa conjunta da Federação dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), da PRF e do Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB). O projeto nasceu com o propósito de promover uma abordagem mais inclusiva e sensível às necessidades das pessoas autistas e suas famílias no âmbito da PRF.

*Com informações da PRF