PRF prende dez pessoas por embriaguez ao volante

Flagrantes ocorreram entre sexta-feira (12) e domingo (14)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, entre sexta-feira (12) e domingo (14), dez motoristas que dirigiam embriagados. Os flagrantes aconteceram nas BRs 020, 040, 060 e 070.

Trata-se de uma operação da corporação batizada de “Operação Proclamação da República 2021”, em alusão ao fim de semana prolongado.

O caso que chamou mais atenção dos policiais rodoviários ocorreu em Águas Lindas-GO, quando um homem foi preso após o etilômetro marcar 1,2 mg/l, maior índice registrado durante o feriado.

No sábado (13), durante o atendimento de um acidente de trânsito com ferido, em Luziânia-GO, na BR 040, a equipe da PRF constatou que dois dos envolvidos dirigiam sob influência de álcool. Um homem de 54 anos, condutor (não habilitado) do veículo Fiat Palio, e um homem de 44 anos, condutor do veículo Fiat Uno, foram presos após realizarem o teste de etilômetro com resultados 0,95 mg/l e 0,56 respectivamente. Um motociclista envolvido no acidente ficou ferido e foi socorrido pela equipe da concessionária da rodovia.

Em outra ocorrência, um homem de 49 anos foi preso por conduzir veículo sob influência de álcool na BR 020. Ele dirigia um Fiat Siena e foi abordado pela equipe que realizava fiscalização no km 17 da rodovia. Após soprar o bafômetro o resultado foi de 1,11 mg/l, muito acima dos 0,33 mg/l – a partir de 0,34 mg/l já é configurado o crime de trânsito. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Nesta segunda-feira o policiamento continua reforçado nas rodovias que cortam o DF. Como o fluxo de veículos aumenta no retorno do feriado, a PRF lembra que os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a velocidade da via e evitar ultrapassagens em locais proibidos.