PRF encerra 7 de setembro com menos violência no trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Independência do Brasil 2023, que se realizou de 00h de quinta-feira (07) às 23h59min de domingo (10), registrando uma redução de 62% no número de acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal e o Entorno, em relação ao último feriadão de Independência do Brasil que foi em 2021.

Durante os quatro dias da Operação, e mesmo na véspera do feriado, a PRF reforçou o policiamento nas rodovias federais do DF e dos municípios de Goiás do Entorno. Com levantamentos estatísticos de pontos mais propensos a acidentes graves, foi realizada uma programação de patrulhamento e fiscalizações a fim de impedir a prática de infrações graves e gerar maior sensação de segurança aos usuários das BRs.

Ao todo, foram 19 acidentes, que apontam uma redução de 62% em relação a 2021, que foi o último feriadão de Independência, já que em 2022, este aconteceu em uma quarta-feira. O número de mortos e feridos também reduziu. Foram, ao todo, 25 feridos e uma pessoa morta em acidentes. Como resultado, diminuiu em 60,3% o número de feridos e em 66,7% o número de mortes, em relação a 2021.

Além dos atendimentos a acidentes, a PRF fiscalizou 1287 veículos e 1688 pessoas. Foram confeccionados 1099 autos de infrações (AIs), sendo os principais por ultrapassagens indevidas (107) e por falta de uso de cinto de segurança (69). Pela infração de transportar crianças sem estar na cadeirinha, foram 22 motoristas autuados.

Durante o período da Operação, foram presas 23 pessoas, sendo que, por dirigir sob efeito de álcool, apenas três foram flagradas na condução de um veículo. Uma arma de fogo e mais de 50 kg de drogas foram apreendidas.