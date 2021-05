PRF e PCGO apreendem 3,6 kg de cloridrato de cocaína no Recanto das Emas (DF)

De acordo com a polícia, a apreensão gera um prejuízo de mais de meio milhão de reais ao crime organizado

Na tarde de sábado (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Goiás apreenderam 3,6 kg de cloridrato de cocaína. A apreensão ocorreu na 060, no Recanto das Emas (DF).

A equipe abordou um veículo que era conduzido por um homem, de 60 anos. No interior do veículo, encontraram 3,6 kg de escama de peixe, termo popular dado ao cloridrato de cocaína. De acordo com a polícia, a apreensão gera um prejuízo de mais de meio milhão de reais ao crime organizado.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que o condutor apresentou uma identidade falsa. O homem já havia sido preso por tráfico de drogas no Distrito Federal e em Goiás.

O homem foi preso e vai responder por tráfico de drogas e uso de documento falso. Uma mulher de 54 anos que estava com ele também foi presa. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Luziânia (GO).

