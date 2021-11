PRF dá dicas de como dirigir em época de chuva

Com as pistas molhadas, o cuidado para evitar acidentes deve ser redobrado. “É importante que o motorista seja precavido”, alerta a corporação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF) emitiu nesta quarta-feira (17) dicas de como dirigir em época de chuva. Com as pistas molhadas, o cuidado para evitar acidentes deve ser redobrado.

“Dirigir em tempo chuvoso é uma adversidade, seja pela visibilidade reduzida ou pela dificuldade de dirigibilidade. Por isso é importante que o motorista seja precavido e já tenha em mente que o seu comportamento deve ser diferenciado neste caso”, adverte a PRF.

A corporação reitera que manter a revisão do veículo em dia é fundamental. Os pneus devem estar com sulcos suficientes para evitar a aquaplanagem (acúmulo de água entre o pneu e o solo); o sistema de freios deve estar com revisão em dia; limpadores e lavadores de para-brisa devem estar em plenas condições de uso, bem como o sistema de ar condicionado e ventilação; faróis, luzes de posição e lanternas traseiras também precisam estar ok.

A seguir, veja as demais dicas da PRF para direção segura em época de chuva: