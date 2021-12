PRF apreende veículo dos “Caça-Fantasmas” em péssimas condições

O condutor não possuía CNH e o licenciamento estava atrasado. Diante dos fatos, o veículo foi autuado e conduzido ao pátio

Um veículo de cor vermelha, ano de fabricação 1996, em péssimo estado de conservação e com características peculiares chamou a atenção da equipe PRF na BR 080, próximo a Brazlândia-DF.

O veículo estava com um giroflex no teto e vários adesivos do filme “Os Caça-Fantasmas”. O volante foi reconstruído com uma corrente de moto e o câmbio da marcha com outra corrente pendurada no retrovisor interno. O condutor, um homem de 36 anos, informou que possuía o veículo há 5 anos e que estava personalizando o carro como um hobby.

No entanto, o automóvel não é conservado nem em boas condições de rodagem. Com a fiscalização da PRF foi constatado que os pneus estavam lisos, as lanternas quebradas e inoperantes, lataria com ferrugem e avarias e não possuía estepe, nem chave de roda. O proprietário instalou um dispositivo de iluminação intermitente/giroflex sobre a parte externa no teto do veículo que só é permitido para veículos de serviço de utilidade pública. ( Res. 268/08 CONTRAN).

O condutor não possuía CNH e o licenciamento estava atrasado. Diante dos fatos, o veículo foi autuado e conduzido ao pátio.