PRF apreende mais de mil munições de arma de fogo na BR 060, no Recanto das Emas

A carga estava em um ônibus interestadual abordado em uma fiscalização de combate ao crime

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de mil munições de arma de fogo na noite desta sexta-feira (1), na BR 060, no Recanto das Emas/DF. A carga estava em um ônibus interestadual que foi abordado durante fiscalização de combate ao crime. Policiais também encontraram 20 mil espoletas e dez frascos de pólvora.

Uma equipe da PRF realizou a abordagem a um ônibus interestadual que saiu de Goiânia/GO com destino à cidade de Santa Maria da Vitória/BA. Ao verificar as encomendas no compartimento de cargas do veículo, os policiais notaram duas caixas que não apresentavam nota fiscal e cujo peso e tamanho levantaram suspeitas.

Como a carga não tinha documentos de identificação, os policiais optaram por abrir as caixas na presença do condutor do ônibus. Ao abrir a primeira caixa já foi possível constatar a presença de munições de variados calibres, bem como espoletas, cartuchos e pólvora. Ao todo foram apreendidos 200 estojos, 1.300 munições, 10 frascos de pólvora e 20 mil espoletas.

No momento da apreensão ninguém foi preso, pois as caixas estavam no compartimento de encomendas do veículo. As munições e os materiais relacionados foram apreendidos e encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia Civil, no Recanto das Emas/DF.