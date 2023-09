PRF apreende duas motos clonadas na Ceilândia

Nas primeiras horas do feriadão, os veículos foram localizados na BR 070

o início do feriadão de Independência do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas com adulteração nos números do chassi e do motor, que circulavam pela BR 070, na região da Ceilândia (DF).

A primeira abordagem aconteceu na tarde do dia 06 (quarta-feira), na altura do km 17 da BR 070, próximo à Unidade Operacional da PRF (UOP), onde um homem, de 62 anos, estava conduzindo uma motocicleta Sundown/ Max 125, cujos números do chassi e do motor estavam raspados. Foi-lhe dada voz de prisão e foi encaminhado, com o veículo, para a 15ª Delegacia de Polícia Civil.

A segunda ocorrência foi a localização de uma Honda/ CB 300 Twister, no km 15, também próximo à UOP de Ceilândia. A motocicleta havia sido abandonada. Durante procedimentos de checagem, os policiais perceberam que os números do chassi e do motor haviam sido adulterados e a moto estava com uma placa de outra em situação regular. Porém conseguiram identificar os dados originais desta, resultando em uma motocicleta furtada no dia 18 de agosto. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Ceilândia.