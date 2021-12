Preso suspeito de abusar sexualmente de menores

O pedófilo oferecia chuteiras e camisas de futebol para atrair adolescentes do sexo masculino, e com ele foram encontrados 60 mil vídeos e fotos de pornografia infantil

Por Tereza Neuberger

Um homem de 43, suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes teve a prisão preventiva decretada pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) na última terça-feira (28). O pedido de prisão preventiva foi atendido pelo juiz Olair Teixeira de Oliveira Sampaio.

O caso é investigado sob sigilo pela 18ª Delegacia de Polícia, na região de Brazlândia. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ao menos quatro vítimas, adolescentes do sexo masculino, foram identificadas pela polícia. O pedófilo atraia os meninos com a promessa de dinheiro ou presentes, como chuteiras e camisas de times de futebol. Outra tática do pedófilo era se oferecer para jogar videogame com as vítimas para atraí-las em troca de favores sexuais.

O celular e o computador do suspeito foram apreendidos para investigação e nos equipamentos, os investigadores encontraram quase 60 mil arquivos, entre vídeos e fotos, de pornografia infantil.

Os crimes começaram em 2019, de acordo com as investigações, quando pais começaram a estranhar o fato de o suspeito sempre andar com crianças dentro do carro, resolveram fazer denúncias.

O Ministério Público se manifestou de maneira favorável à prisão do homem de 43 anos. De acordo com o órgão, a liberdade do investigado colocaria em risco a integridade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e pobreza.

Em nota, o Ministério Público emitiu um parecer em que diz que o caso não se trata de um fato isolado, mas reiterado e revelador de evidente probabilidade de reiteração. Ou seja, de acordo com as investigações foi possível destacar que não apenas as vítimas nestes autos, mas qualquer criança estaria em risco diante da liberdade do ofensor, que no caso é o pedófilo.

Diante do caso, o Ministério Público destacou que o suspeito age de forma a se aproveitar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e pobreza e poderia assim tornar a fazer vítimas nesse perfil.