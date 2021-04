Prazos do FAC são suspensos até 31 de julho

Suspensão atende às determinações do GDF referentes às medidas para enfrentamento da covid-19

A Portaria nº 34, publicada no Diário Oficial (DODF) desta segunda-feira (5), suspende até 31 de julho deste ano os prazos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). Assim, os proponentes dos projetos em execução com recursos do FAC estão, a princípio, livres das datas-limite.

A suspensão atende às determinações do Governo do Distrito Federal referentes às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19. Na prática, todos os projetos do FAC em execução estão suspensos, exceto os contemplados no edital FAC Apresentações On-line, que já previa esse formato alternativo.

Contudo, a suspensão pode ser revista a qualquer momento.

A Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural reforça ainda que essa medida não se aplica a processos em fase final de prestação de contas. Assim, não serão contemplados com a nova portaria os proponentes que já apresentaram seus relatórios finais, vencidos antes da suspensão ou que possuam prazos para cumprimento de diligências.

Confira, abaixo, a lista de editais FAC com projetos em execução.

