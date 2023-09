Prazo de cadastro nas eleições dos conselhos de segurança vai até o dia 26

A data de votação e apuração das urnas permanece inalterada, estando prevista para 29 de outubro

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP) prorrogou o prazo para cadastro de eleitores no processo eleitoral dos conselhos comunitários de segurança (Consegs). Agora, quem quiser participar das eleições terá até o dia 26 para se cadastrar.

Publicada nesta segunda-feira (4) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a medida traz também a possibilidade de uso de cédulas de papel nos casos em que não seja possível o uso das urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE/DF). A data de votação e apuração das urnas permanece inalterada, estando prevista para 29 de outubro.

Os Consegs são canais de participação popular de caráter consultivo e deliberativo pelos quais a população pode auxiliar os órgãos de segurança pública do DF, encaminhando as demandas de cada região às autoridades governamentais.

São órgãos de participação voluntária e sem fins lucrativos, que têm como finalidade estimular a participação da comunidade no processo político que impacta diretamente a segurança da região do conselho. Além disso, entre outras atribuições, os conselheiros sugerem programas para estimular maior produtividade dos agentes de segurança pública, incentivando a integração e a interação da comunidade com as lideranças comunitárias e com as forças de segurança pública do DF.

Como participar

O processo para se cadastrar é simples e rápido. No cadastro, o interessado deve anexar o Título de Eleitor, um documento oficial com foto e o comprovante de residência. O eleitor deve ter domicílio eleitoral no DF na área de abrangência do Conseg para o qual pretende votar.

O voto é facultativo, sigiloso e voluntário. Para acessar o sistema de cadastro, é preciso ter uma conta no serviço de autenticação do Governo Federal (GovBr). Mais informações estão disponíveis no site da SSP.

*Com informações da Agência Brasília