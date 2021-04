Praça dos Direitos volta com imunização nesta sexta (9)

Sua Vida Vale Muito – Vacinação, ação da Secretaria de Justiça com apoio da Saúde, vai atender idosos de 66 anos

Será retomada nesta sexta-feira(9), a oitava edição do Sua Vida Vale Muito – Vacinação, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com a Secretaria de Saúde. A imunização contra a covid-19 vai ocorrer na Praça dos Direitos, na QNN 13, em Ceilândia, das 9h às 17h. Idosos, com idade mínima de 66 anos, podem optar pela ação itinerante da Sejus, com segurança e conforto.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o GDF está, de forma eficiente, cumprindo o plano de vacinação do grupo prioritário de maneira segura e responsável. “Com a chegada de novas doses das vacinas, adquiridas pelo Ministério da Saúde, o GDF está, com toda prioridade, acelerando a fila de espera na imunização dos idosos. A Secretaria de Justiça recebe o apoio do governador Ibaneis Rocha para que ações efetivas, como o Sua Vida Vale Muito, que ocorre nas comunidades possam acelerar a imunização dos grupos prioritários”.

Na Praça dos Direitos não será necessário agendamento. Para organizar e dar celeridade ao atendimento, a imunização acontecerá por ordem de chegada e mediante a entrega de senhas. Os idosos do grupo prioritário que vão tomar a vacina, devem levar o documento de identidade com foto e o cartão de vacinação.

Deslocamento

Em uma parceria inédita da Sejus com a empresa de transporte por aplicativo 99, idosos podem se deslocar para vacinar utilizando um voucher.

Para isso, deverão entrar no site e efetuar um rápido cadastro que, ao validar a faixa etária e cruzar os dados, automaticamente vai liberar até dois códigos por CPF, garantindo a ida e a volta para qualquer unidade de saúde que estiver vacinando. Os códigos são exclusivos para os grupos prioritários que serão vacinados. Os vouchers poderão ser utilizados em até 14 dias, após a inserção no aplicativo da 99.