Praça do Compromisso será reinaugurada com novo nome nesta quarta

Espaço, localizado entre as quadras 703 e 704 Sul, ganhará o nome de Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos

Em alusão ao dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, a Gerência de Cultura, Esporte e Lazer da Administração Regional do Plano Piloto (Gecel) vai inaugurar nesta quarta-feira (19), às 9h, uma exposição itinerante sociocultural de arte indígena. O evento marcará a reinauguração da Praça do Compromisso, que passará a ser chamada de Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos.

A praça fica entre as quadras 703 e 704 Sul e receberá, além do emplacamento, sinalização em conformidade com a Lei nº 3.309, de 19 de janeiro de 2004 e totem turístico, próximo ao monumento doado pelo artista plástico Siron Franco, em homenagem ao indígena no ano de 1997.

A morte do índio Galdino completa 26 anos no dia 20 de abril de 2023. A tragédia que chocou todo o país ocorreu na 703 Sul, onde dormia o cacique da tribo Pataxó Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos. Ele foi morto queimado em uma parada de ônibus.

“Sabemos da importância que os indígenas têm e queremos que esse local seja para respeito e reflexão. A herança e a contribuição para a formação da cultura brasileira precisam ser preservadas”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Com informações da Agência Brasília