Poste cai após colisão de caminhão em Taguatinga

Uma situação de perigo iminente ocorreu na madrugada desta terça-feira (23) no Pistão Sul em Taguatinga, quando um poste de alta tensão caiu sobre um caminhão após o acionamento acidental da caçamba do veículo.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com um caminhão de tipo caçamba, de coloração vermelha, imobilizado na via. O caminhão estava com um poste em cima de sua caçamba, apresentando sinais de fogo e centelhas, indicando que o poste ainda estava energizado. O veículo era ocupado apenas pelo condutor, de 42 anos, que conseguiu sair do caminhão com segurança após avaliar a situação. Após avaliação pelos socorristas, foi constatado que o condutor estava ileso e não necessitava de transporte hospitalar.

De acordo com o relato fornecido pelo próprio condutor, ao adentrar na via de acesso ao Setor Areal, próximo ao Hospital Anna Nery, ocorreu o acionamento acidental da elevação da caçamba, resultando no contato com os fios de alta tensão e consequentemente na queda do poste sobre o caminhão.

Diante da gravidade da situação e da necessidade de garantir a segurança das equipes de resgate, a Neoenergia foi acionada para proceder com a desativação da rede elétrica. Isso possibilitou que os bombeiros pudessem prosseguir com as operações de socorro de maneira segura e eficaz.