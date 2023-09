Portal de Serviços da Receita do DF volta a funcionar nesta segunda

A interrupção ocorreu entre os dias 7 e 10 de setembro devido à necessidade de manutenção técnica do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal; vencimentos previstos para ocorrer nesse período foram prorrogados para sexta-feira (15)

O Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal volta a funcionar normalmente nesta segunda-feira (11), após um período com funcionalidades indisponíveis. A interrupção ocorreu entre os dias 7 e 10 devido à necessidade de manutenção técnica do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF). Os pagamentos feitos nessas datas foram processados normalmente.

O período de manutenção afetou a emissão de Documentos de Arrecadação para o pagamento de tributos devidos ao Distrito Federal, a emissão de Certidão de Débitos, entre outros serviços. Por isso, com o objetivo de evitar quaisquer prejuízos aos contribuintes, os vencimentos que originalmente estavam previstos para ocorrer no período de 7 a 10 de setembro foram prorrogados para a próxima sexta-feira (15).

A manutenção do site permitiu a modernização do software, permitindo otimização da performance da plataforma e maior segurança e integridade aos dados dos usuários, sem nenhuma mudança na interface. “Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços da Receita para os contribuintes e continuamos trabalhando em busca de mais inovação”, afirma o secretário de Fazenda, José Itamar Feitosa.

“A criação do portal da Receita trouxe comodidade para o contribuinte, que, com o sistema, pode utilizar uma gama de funcionalidades por meio do celular independentemente do local em que estiver. Em breve também atualizaremos o aplicativo”, completa Feitosa.

Alguns dos serviços disponíveis no portal de atendimento são o cadastro de veículos; consulta ao calendário de vencimentos de IPTU/ IPVA; consulta e emissão de DAR de IPTU/ IPVA e pagamento direto no banco; emissão de documentos de arrecadação; e consultas e solicitações sobre tributos.

Com informações da Agência Brasília