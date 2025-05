Pôr do Sol no Parque da Cidade retorna com música, cultura e lazer gratuito a partir deste fim de semana

O Distrito Federal volta a celebrar o Pôr do Sol no Parque da Cidade a partir deste fim de semana. A edição de 2024, que atraiu quase 200 mil pessoas ao longo de cinco meses, foi um sucesso, e por esse motivo o projeto retorna com uma programação ainda mais rica em cultura, lazer e bem-estar. As atividades serão realizadas na Lagoa do Parque da Cidade, próximo ao Estacionamento 11, sempre aos sábados, domingos e feriados, a partir das 8h.

Idealizado para promover o uso qualificado dos espaços públicos e incentivar o convívio entre famílias, o evento se consolidou como um importante ponto de encontro para brasilienses e turistas. A edição deste ano ocorrerá entre os dias 17 de maio e 29 de junho, com possibilidade de prorrogação, e contará com atividades para todas as idades — de crianças a idosos.

Além das apresentações musicais com talentos da cidade, como Walber da Mata, Guto Santana e outros artistas, o destaque desta edição fica por conta da performance do músico Luno Sax, que tocará clássicos da MPB e da música internacional a bordo de um barco, proporcionando uma experiência sonora única à beira da Lagoa.

Entre as novidades, o projeto contará com espaço gastronômico, brinquedoteca e uma área dedicada ao artesanato local, valorizando a produção cultural do Distrito Federal e gerando oportunidades de emprego e renda para artesãos da região.

Para o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, o projeto reafirma o compromisso do GDF com o bem-estar da população e o incentivo à ocupação saudável dos espaços públicos.

“O Pôr do Sol no Parque da Cidade é mais do que um evento — é uma celebração da nossa cidade, das nossas famílias, da nossa cultura e da nossa arte. É um projeto que une lazer, saúde e desenvolvimento econômico, criando oportunidades e fortalecendo a identidade de Brasília como uma capital viva e acolhedora”, destacou o secretário.

Com entrada gratuita e programação acessível, o evento reforça o papel do Parque da Cidade como um dos principais cartões-postais do Distrito Federal, promovendo cultura, lazer e qualidade de vida para todos.

Pôr do Sol no Parque da Cidade – 2ª edição

Quando: de 17 de maio a 29 de junho de 2025 (aos sábados, domingos e feriados)

Horário: a partir das 8h – show – Por do Sol às 17h

Local: Lagoa do Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Próximo ao Estacionamento 11

Entrada: gratuita

Atrações: Luno Sax, Walber da Mata, Guto Santana e músicos de Brasília

Espaços: gastronomia, brinquedoteca, artesanato e atrações culturais para todas as idades

Indicação: ideal para famílias, turistas, idosos e crianças

*Com informações da Agência Brasília