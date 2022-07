Popularidade digital: DF tem disputa acirrada entre pré-candidatos; veja ranking

Índice calculado pela Quaest ajuda a sentir a temperatura da corrida eleitoral estadual

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, DF

O Distrito Federal ainda tem uma disputa acirrada entre os pré-candidatos ao governo por popularidade nas redes sociais, indica Índice de Popularidade Digital (IPD) criado pela consultoria Quaest e publicado mensalmente pela Folha.

Nem mesmo o atual governador Ibaneis Rocha (MDB), que tem indicado apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), se destacou nos últimos três meses em termos de desempenho na internet.

Tanto ele como o senador Reguffe (União Brasil) se embolam com os demais adversários, variando no ranking de acordo com o dia.

O IPD vai de 0 a 100 e ajuda a sentir a temperatura da corrida eleitoral. Ele é calculado desde 2018 por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis de seis sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google.

São monitoradas seis dimensões: presença digital (perfis ativos), fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).