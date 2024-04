População terá acesso a informações sobre estoque de medicamentos

A Secretaria de Saúde (SES-DF) está desenvolvendo um novo painel de acesso a medicamentos que permitirá a qualquer cidadão acompanhar o estoque de remédios na rede de saúde. Elaborada pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (Diasf), a plataforma está em fase experimental e passa por validação interna. O painel foi apresentado nesta quinta-feira (4), no auditório do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF), com lançamento marcado para maio.

“Além de ser utilizado pelos profissionais, o painel poderá ser acessado pelo usuário do SUS, para que saiba onde encontrar os medicamentos, em quais farmácias e quais documentos necessários”, explicou a farmacêutica Nicole Menezes, uma das apresentadoras do painel.

A criação da plataforma levou em consideração os objetivos da Diasf, de atuar de forma a apoiar as ações que garantam acesso universal e qualificado a medicamentos. Para isso, foram avaliados fatores como disponibilidade, acessibilidade geográfica, adequação, aceitabilidade, priorizando a desburocratização do acesso.

“Buscamos deixar tudo mais intuitivo, com passo a passo, campo de busca, o que fazer, em qual farmácia seu medicamento se encontra”, complementou a farmacêutica Gabrielle Kéfrem, da SES-DF, que também participou da apresentação do painel.

O evento de apresentação teve debates e mesas-redondas sobre acesso a medicamentos na rede pública. Os participantes assistiram a palestras com o professor Rafael Santana, do Departamento de Farmacêuticos da Universidade de Brasília (UnB), e com a consultora da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Kathiely Martins dos Santos.

*Com informações da Secretaria de Saúde