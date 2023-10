População do DF escolhe conselheiros tutelares

Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e 440 suplentes

Carolina Freitas

Os moradores do Distrito Federal escolhem, hoje (1º), os membros do Conselho Tutelar do DF para o quadriênio 2024-2027. Ao todo, serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e 440 suplentes para os 44 conselhos da capital do país.



A população do DF tem à sua escolha 1.268 candidatos aptos a serem votados. A votação iniciou às 8h e termina às 17h. O processo eleitoral é conduzido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), vinculado à Secretaria de Justiça do DF (Sejus-DF).



Os cidadãos da região administrativa da Santa Maria saíram cedo de suas para votarem e muitos até se surpreenderam com o número de pessoas votantes. “Eu [Maria] nunca tinha votado para conselheiro tutelar, mas esse ano conhecendo o trabalho de uma conselheira observei que a importância desse profissional é grande para a comunidade em prol do cuidado das crianças e adolescentes. Hoje eu venho com confiança e consciência para votar, porque vi a importância que esse conselho tem para a comunidade”, comenta a moradora da RA Maria da Silva.

Votação para conselheiro tutelar no Centro de Ensino Fundamental 403, de Santa Maria. – Fotos: Jornal de Brasília/Carolina Freitas





Diferente de Maria, a cabeleireira Débora Soares sempre votou e não foi diferente esse ano: “Acredito que precisa ocorrer uma mudança dos conselheiros aqui na Santa Maria. Muitas vezes pedimos ajuda no Conselho Tutelar e nunca aparece essa ajuda na nossa porta. O conselheiro tem que está lá para ajudar os jovens e a família. Estou hoje aqui votando para ver se ocorre essa mudança”, desabafa Débora.



O resultado preliminar da eleição está previsto para ser divulgado a partir das 20h, deste domingo (1º). Já o resultado oficial dos eleitos será publicado no Diário Oficial do DF (DODF), na terça-feira (3). Após eleitos, os conselheiros eleitos realizam a última fase do processo seletivo, um curso de formação. A posse está prevista para ocorrer no dia 10 de janeiro de 2024.