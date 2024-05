População de Samambaia recebe mais de 840 doses de vacinas e 1.100 kits odontológicos

O programa GDF Mais Perto do Cidadão esteve em Samambaia neste final de semana. A recebeu a 29ª edição do programa, realizado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), que marcou presença com diversos serviços, como vacinação contra gripe (influenza), covid-19, dengue e várias doses do calendário de rotina, além de testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientação odontológica e vacinação antirrábica para cães e gatos.

Ao todo, foram aplicadas 841 doses de imunizantes e mais de 1.140 pessoas receberam atendimento odontológicos e kits de saúde bucal. Noventa pessoas realizaram os testes rápidos e 46 passaram por atendimento médico.

Quem aproveitou a oportunidade para colocar a caderneta de vacinação em dia foi João Miguel de Jesus, 9, que se imunizou contra a influenza. Sua mãe, Bruna de Jesus, 24, acredita que é importante o governo promover eventos que levem a saúde para mais perto da comunidade. “Acho mais prático e mais próximo de casa, porque tem dias que são corridos e não tem como a gente se locomover para ir à Unidade Básica de Saúde (UBS)”, avalia.

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos, ressaltou que as ações extramuro são uma grande oportunidade para a população se imunizar. “Eventos como o GDF Mais Perto do Cidadão representam o governo presente onde o povo está. A Secretaria de Saúde está aqui oferecendo vários serviços para a comunidade”, explicou.

Dalila Sousa, 42, levou a filha Manuela Sousa, 10, para completar o esquema vacinal contra a dengue. “A vacina da dengue é super tranquila! É só uma picadinha”, relatou a criança. A SES-DF iniciou a aplicação da segunda dose do imunizante Qdenga para o público de 10 a 14 anos que já tomou a primeira dose da vacina. Os locais de vacinação podem ser visualizados aqui.

Na sexta-feira (17), alunos do 5º ano B vespertino da Escola Classe 831 de Samambaia receberam orientações sobre higiene bucal e kits odontológicos. Mariadima Medeiros, professora da turma, prometeu levar para a sala de aula os ensinamentos. “Traz o conhecimento e faz as crianças refletirem. Vamos fazer uma abordagem em sala sobre a importância da escovação, com uma produção textual”, informou.

*Com informações da Agência Brasília