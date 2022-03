Pontos de vacinação do DF abrem a partir das 14h

São mais de 50 pontos abertos, quatro vão funcionar até as 22h, incluindo um de drive-thru, das 18h às 22h, exclusivo para maiores de 18 anos

Os postos de vacinação contra a covid-19 em todas as regiões do DF, estarão abertos a partir das 14h desta Quarta-feira de Cinzas (2). São mais de 50 pontos abertos, quatro vão funcionar até as 22h, incluindo um de drive-thru, das 18h às 22h, exclusivo para maiores de 18 anos.

Para tomar a vacina, o indivíduo deve comparecer ao local com documento de identidade com foto, CPF e cartão de vacina. No caso das crianças de 5 a 11 anos, a apresentação do cartão é indispensável para que o profissional de saúde verifique se a criança recebeu qualquer outro imunizante no intervalo mínimo de 15 dias.

Cerca de 100 mil pessoas não retornaram para receber a segunda dose, dos quais 190 mil sequer iniciaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. Aproximadamente 600 mil pessoas estão aptas a receber a dose de reforço, mas ainda não receberam o imunizante.

De acordo com o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, em torno de 86% dos pacientes internados nas unidades hospitalares ou não se vacinaram ou estão com sua vacinação incompleta.