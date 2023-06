Pontos de quatro RAs sem energia nesta segunda para serviços na rede

Em Santa Maria, também haverá falta de energia, porém, para construção de rede. O desligamento será das 9h às 16h. no Caub I, lotes 1 a 12

Áreas rurais de Planaltina vão receber serviço de poda de árvores próximo à rede elétrica, nesta segunda-feira (26), das 10h às 16h. Assim, nesse período, os seguintes endereços ficarão sem energia: DF-130, chácaras 1, 2, 3, 5 a 25, 27, 28, 30 a 34, 38, 40, 41, 43 a 46, 48 a 53, 59 a 65 e km 18, km 21 e km 22; Fazenda Santo Antônio; Chácara Dois Vales; Núcleo Rural Capão da Onça, DF-130, km 18; Núcleo Rural Rajadinha, Área Isolada 1 e 2, chácaras 1 a 3, 5 a 14, 17, 22 a 26, 28, 30, 31, 34 e lote 11; e Núcleo Rural Tabatinga, Chácaras 4, Casa 84, DF-130, km 21.

Em Santa Maria, também haverá falta de energia, porém, para construção de rede. O desligamento será das 9h às 16h. no Caub I, lotes 1 a 12.

Para manutenção de rede, endereços do Plano Piloto também deverão ficar sem energia nesta segunda-feira. Das 8h às 18h, serão afetadas as CLNs 115/116, CLN 115 (blocos A a D, lotes 1 e 7), a ERW Norte, Quadra 115, a SQN 114 (blocos F e J) e a SQN 115 (blocos A a C e E a J). E, das 8h30 às 12h30, a interupção atinge a EQS 506/507, a SEPS 705/905 (blocos A a C, conjuntos A a C, Lote A e Sobreloja 525) e a SGAS 905 (blocos A a H, Conjunto C, lotes 1 e 3 e Módulo 4).

O mesmo serviço será feito em Sobradinho II, onde ficam sem energia, das 20h às 22h, as seguintes localidades: Condomínio Fraternidade, blocos A a D, conjuntos 1, 4 a 9, B, C, DF-425, km 2, lotes 1 a 4, Módulo 8, portaria e Quadra 7; os condomínios Halley (Módulo C) e Jardim América (portaria) e a Rua 19 do Núcleo Rural Lago Oeste.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações da Alline Martins, da Agência Brasília