Ponte em Vicente Pires tem 85% do projeto executados

Investimento é de R$ 2,3 milhões. Após a conclusão, empreendimento vai ter gerado 175 empregos

Os moradores de Vicente Pires receberam nesta semana, mais uma boa notícia. A construção da ponte sobre o Córrego Samambaia, que ligará a Rua 4 com a Avenida Misericórdia, chegou a marca de 85% dos serviços executados. Com isso, a inauguração da nova estrutura deve ser em junho.

Os serviços que ainda faltam fazer são: construção do encabeçamento da ponte e o aterro dos acessos; conclusão das lajes de transição e a capa asfáltica. A ponte terá 82 metros de extensão e 13,8 metros de largura. O contrato com a empresa responsável pela obra prevê a execução de 307 metros de drenagem e 380 metros de pavimentação asfáltica. A via será construída com sete metros de largura. O investimento é de R$ 2,3 milhões. Após a conclusão, o empreendimento vai ter gerado 175 empregos.

Além da obra da nova ponte, outros empreendimentos relacionados à mobilidade estão sendo feitos ou já tiveram os projetos encaminhados aos órgãos responsáveis. É o caso da ponte sobre o Córrego Vicente Pires, que liga a Rua 3 à via do Jóquei, entregue à população em 2020. Atualmente, está em fase processual, na Secretaria de Obras, o projeto que vai dar início à construção de uma outra ponte que, desta vez, vai ligar as Ruas 01 e 03 do Setor Habitacional.

“São obras muito aguardadas pela população de Vicente Pires. Quando concluídas, essas pontes vão melhorar consideravelmente o trânsito, uma vez que vão acabar com aquelas voltas enormes que os motoristas precisam dar para chegar em alguns locais. Estamos satisfeitos em conseguir atender a esses pleitos”, destaca o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

As informações são da Agência Brasília