Política de Integridade estabelece novas diretrizes de segurança

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) tem dado passos importantes para criação do Programa de Integridade. Trata-se de uma série de ações realizadas para estabelecer, no âmbito da pasta, um conjunto de mecanismos e procedimentos de gestão e auditoria para combater e mitigar qualquer risco de desvio ético ou moral interno, adotando medidas preventivas e corretivas necessárias para o combate à corrupção. Com esse objetivo, foi publicada nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Política de Integridade Pública do órgão.

A política implementada objetiva, em outras palavras, identificar e divulgar os princípios, valores, normas e diretrizes da Secretaria Segurança Pública do DF (SSP/DF) para o desenvolvimento do seu Programa de Integridade. São premissas da nova política: o incentivo e apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de ações visando à instituição e manutenção de comportamento e de conduta alinhados a valores e princípios éticos, morais e legais. Tais ações devem atuar no sentido de consolidar e disseminar as boas práticas de governança.

O Programa de Integridade Pública, por sua vez, visa promover a adoção de medidas destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes, atos de corrupção e demais ações incompatíveis com a função pública e será elaborado pelo grupo de trabalho da pasta, em consonância com a política estabelecida. O grupo tem recebido consultoria técnica da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), objetivando a utilização de ferramentas para mapeamento e gestão de riscos, como, por exemplo, o Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal (SaeWeb).

No final do mês passado, servidores que fazem parte desse grupo participaram de um treinamento ministrado pela Controladoria-Geral do DF para uso do SaeWeb. A ferramenta é um facilitador no estabelecimento de um fluxo interno da SSP/DF, entre os atores responsáveis pelo cadastro e pelo monitoramento dos riscos mapeados no plano. O workshop foi ministrado pelo coordenador de Auditoria de Riscos e Integridade (CORIS/CGDF), Robson Lopes da Gama Júnior.

*Com informações da Agência Brasília