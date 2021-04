Policial militar impede golpe do cartão contra o próprio pai

O preso foi levado até o local de hospedagem e recolheram lá mais nove máquinas de cartão de crédito/débito e outros 1.500 reais, totalizando 12 máquinas e 3.800 reais apreendidos

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que tentou aplicar o golpe do cartão em um senhor de idade, às 16h desta quinta-feira (8). A prisão aconteceu na quadra 03 de Planaltina.

O idoso recebeu uma ligação informando que seu cartão tinha sido clonado e que um servidor do banco iria pegá-lo. O filho da vítima, um policial militar, agendou um horário com o falso funcionário do banco para entregar o cartão.

O suspeito apareceu na casa do conjunto E e não apresentou nenhuma identificação para a vítima. Ele foi té a residência por meio de um motorista de aplicativo. De acordo com a polícia, o homem embarcou na 411 Norte, porém mora em São Paulo.

O policial militar e filho do idoso deu voz de prisão e solicitou apoio da PM. Ele portava uma mochila contendo três máquinas de cartão e R$ 2.300,00 em espécie. O suspeito foi encaminhado para a 16ª DP, onde foi registrado o flagrante de estelionato.

O preso foi levado até o local de hospedagem e recolheram lá mais nove máquinas de cartão de crédito/débito e outros 1.500 reais, totalizando 12 máquinas e 3.800 reais apreendidos. O homem foi autuado pelo crime de estelionato

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE