Policial Militar é atingido no rosto durante confronto

Por Tereza Neuberger

Durante confronto com suspeito em uma ocorrência no Riacho Fundo II, na noite desta segunda-feira, um Policial Militar do Grupo Tático Operacional (Gtop), foi atingido com um tiro na boca.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional no 28º Batalhão, que estavam de serviço na noite desta segunda-feira(8), receberam uma denúncia informando que em uma casa na QN 14C do Riacho Fundo II funcionava um ponto de comércio de entorpecentes.

A equipe se dirigiu até o local para checar a denúncia. Ao chegarem na casa, um homem saiu atirando contra a guarnição. Durante o confronto um dos policiais, Sargento Wesley foi atingido na boca,perna e ombro. Os demais policiais da equipe que estavam no local revidaram e atingiram o homem que veio a óbito no local.

Na casa a Polícia Militar apreendeu a arma do homem, um revólver calibre 38, munições, entorpecentes, uma prensa, e materiais para o embalo e a comercialização de entorpecentes.

O policial militar atingido foi conduzido ao Hospital Regional de Samambaia e aguarda transferência para o Hospital de Base, ele está fora de perigo mas passará por cirurgia.

A Polícia Civil do Distrito Federal, através da 29ª Delegacia de Polícia, informou que irá instaurar um inquérito para apurar o caso. Todo material apreendido foi encaminhado para a delegacia e o local onde ocorreu o tiroteio, foi isolado e passa por perícia da Polícia Civil do Distrito Federal.