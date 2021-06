Policial é baleado na cabeça em Samambaia Sul

A vítima foi levada ao HRSam na própria viatura da PMDF

Um policial militar foi baleado na cabeça, na quadra 304 de Samambaia Sul, atrás da igreja Barca. De acordo com as autoridades, o policial foi encontrado no chão, após o assalto, no início da noite desta quarta-feira (9).

As informações são de que o atirador estava de bicicleta, usava bermuda preta e camisa de time de futebol. A vítima foi levada ao HRSam na própria viatura da PMDF.