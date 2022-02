Policial de folga prende dupla logo após roubo em Ceilândia

A dupla foi reconhecida pelas vítimas e os bens roubados foram restituídos.

Dois ladrões foram presos por um policial militar de folga, no conjunto F da QNM 1, em Ceilândia Centro, às 11h30 deste domingo (6).

O militar estava saindo de um supermercadol, quando escutou o pedido de socorro de duas mulheres que foram assaltadas. O policial, no seu carro particular, seguiu na direção informada pelas vítimas e conseguiu conter os autores do roubo, armados com facas.

Imediatamente, já com a dupla detida, uma viatura do 8º Batalhão foi ao local e deu apoio ao policial na condução dos abordados para 15ª Delegacia. A dupla foi reconhecida pelas vítimas e os bens roubados foram restituídos.