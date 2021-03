Policial aposentado reage e mata bandido durante assalto

O ex-agente de segurança estava com sua família no estabelecimento para encher os pneus de seu veículo

Na tarde desta quinta-feira (25), um policial civil aposentado reagiu a uma tentativa de assalto em um posto de gasolina. De acordo com as informações divulgadas. O ex-agente de segurança estava com sua família no estabelecimento para encher os pneus de seu veículo. Foi então que o assaltante se aproximou da caminhonete e anunciou o crime.

Após chegar perto do assaltante, o policial aposentado levou um tiro e revidou com uma pistola. Uma das balas atravessou o ombro do criminoso, que faleceu no local.