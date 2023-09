Policiais militares salvam idoso de mal súbito em caminhada no Guará

Foram necessários mais 15 minutos de manobras de reanimação até que o idoso recobrasse os sinais vitais

Um idoso que passou mal durante uma caminhada no Guará foi socorrido por agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na manhã desta terça-feira (12). A vítima foi encontrada desacordada na saída do quartel da PM. O idoso fazia caminhada sozinho e havia percorrido cerca de 4 Km.

O sargento que participou do salvamento afirma que “ele não respondia aos estímulos”. Ele executou as manobras de reanimação cardiopulmonar por sete minutos. Enquanto isso, um cabo o Corpo de Bombeiros.

Foram necessários mais 15 minutos de manobras de reanimação até que o idoso recobrasse os sinais vitais.

Na hora do acidente, a temperatura no Guará era de 24º C, com umidade de 45%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica era de 26º C.

Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, as condições não eram favoráveis a exercícios ao ar livre. “Certamente a condição de tempo, em função da baixa umidade, levaram o idoso ao mal súbito”, esclareceu.

O idoso foi levado para o Hospital Regional do Guará. Segundo a psicóloga Daniela Almeida, filha do idoso, ele será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular, na Asa Sul.

Muito emocionada, Daniela disse que não havia palavras para agradecer aos policiais militares que socorreram o pai dela. “Nem sei o que poderia ter acontecido se não fossem eles”, contou.

Apesar de bem-sucedido, foi a primeira vez que o sargento Marílio socorreu alguém nessas condições. “A gente treina isso no curso de tripulante, mas, na vida real, a emoção é mais intensa”, revelou.

*Com informações da Ascom da PMDF.