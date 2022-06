Policiais militares prendem homem com arma em punho em Sobradinho

Na madrugada deste domingo (12), um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo pelo Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33), em Sobradinho II. A PMDF foi acionada por volta das 2h para averiguar um disparo feito em via pública na AR 10, e o suspeito foi visto com a arma em punho no conjunto 5.

Assim que avistou a equipe do Gtop 33, o homem armado começou a correr, mas foi alcançado pelos agentes. Durante a fuga, ele chegou a arremessar a arma dentro de uma casa, mas com a ajuda dos moradores, os policiais encontraram a pistola calibre 380, ainda com 16 munições intactas.

O detido foi encaminhado para a 13ª DP, onde foi autuado por disparo em via pública e porte ilegal de arma de fogo. Ele tinha passagens por roubo, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo.

Com informações da PMDF