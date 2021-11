Policiais militares prendem caseiro que transitava com arma no Lago Sul

Os militares do 5º Batalhão, responsável pelo policiamento do Lago Sul, encontraram o caseiro embriagado com o revólver calibre 32 na cintura, com seis cartuchos de munição e numeração raspada

Um caseiro de 49 anos que transitava com uma arma na cintura no comércio local da QI 29, nesta terça-feira (9), foi detido no começo da noite, após uma denúncia feita pelos comerciantes que se assustaram com o homem armado. Os militares do 5º Batalhão, responsável pelo policiamento do Lago Sul, encontraram o caseiro embriagado com o revólver calibre 32 na cintura, com seis cartuchos de munição e numeração raspada. Ele circulava pelo comércio tranquilamente. O homem alegou que usava a arma para se defender. Mas o argumento não foi suficiente para livrá-lo da prisão em flagrante. O caseiro já foi preso outra vez por tentativa de homicídio. Os policiais o conduziram para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.