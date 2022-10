Polícia Rodoviária Federal dá início a operação Eleições 2022

As fiscalizações acontecem nos municípios do interior e da capital do país

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Eleições 2022 nas rodovias do país, o objetivo é manter a segurança e a fluidez do trânsito. Com o foco nos crimes eleitorais e no transporte de eleitores. Será combatido o porte ilegal de armas, para os atiradores esportivos, 24 horas antes das eleições e durante o domingo (2), será proibido portar arma de fogo. Leia também TSE recomenda consulta antes de votação; locais podem ter sido alterados

O combate a embriaguez também terá foco, 11 estados já decretaram Lei Seca, proibindo a comercialização de bebidas. Será combatido também a interditação de veículos de forma intencional, também sendo considerado crime