Polícia resgata pássaros silvestres criados em cativeiro irregular

Na quinta-feira (22), policiais militares do Grupo de Operações no Cerrado (GOC) resgataram sete pássaros criados sem registro, no Lago Oeste.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um viveiro de pássaros de grande porte, em um quintal. Foi constatado que as aves pertenciam a fauna exótica.

De acordo com a polícia, foram resgatados dois exemplares de Papagaio-verdadeiro, um de Maracanã, um de Arara-Canindé, pássaros da fauna silvestre sendo criados sem anilhas e sem o devido registro de passeriformes.

Em uma residência próxima , também foram localizados três exemplares de Papagaio-Verdadeiro sendo criados na mesma situação irregular

No local, foram lavrados dois TCOs, cujas multas podem chegar a R$ 35.000,00 mil reais (R$ 5.000,00 por pássaro) por se tratar de psitacídeos relacionados na CITES.

As aves foram apreendidas e encaminhadas ao CETAS/IBAMA para posterior reintrodução no ambiente natural.