Polícia procura foragido que matou estudante a caminho da escola

A polícia buscam mais imagens do suspeito para tentar encontrá-lo e trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio, já que o criminoso não levou os pertences do estudante

Na tarde de quarta-feira (16), um estudante que ia para a escola de bicicleta foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto, em Ceilândia. Gabriel Gomes Barbosa, de 24 anos, morreu pouco tempo depois do ataque. O criminoso, identificado pela polícia como Gabriel Santos da Silva, fugiu e é procurado pela polícia. O rapaz cursava o ensino especial e foi surpreendido pelo bandido e esfaqueado no peito. Câmeras de segurança da região flagraram o momento em que Gabriel tentou fugir, depois de ser esfaqueado. O criminoso continuou correndo atrás do estudante, mas desistiu pouco tempo depois. Vizinhos disseram que ouviram o jovem pedir socorro. O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O rapaz já estava sem vida quando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local. A perícia chegou pouco tempo depois e levou a bicicleta usada por Gabriel. A polícia busca mais imagens do suspeito para tentar encontrá-lo e trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio, já que o criminoso não levou os pertences do estudante. Informações do criminoso podem ser divulgadas através do disque-denúncia pelo telefone 197. As denúncias são anônimas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE