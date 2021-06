Policia Militar prende homem furtando interior de veículos no Lago Norte

Os policiais iniciaram as buscas nas proximidades e logo encontraram o veículo. Ao abordar o condutor, foram encontrados diversos objetos

Policiais do Grupo Tático Operacional (Gtop23) prenderam um homem que furtava veículos na noite deste sábado (26), no Lago Norte. A equipe recebeu informações do serviço de inteligência de que um veículo que estava na QL2 era suspeito de realizar furtos.

Os policiais iniciaram as buscas nas proximidades e logo encontraram o veículo. Ao abordar o condutor, foram encontrados materiais eletrônicos, diversos objetos, documentos, cartões bancários e bloqueadores de sinal de celular.

O homem foi conduzido à 9ª Delegacia de Polícia. Lá foi confirmado que os objetos eram furtados e que o homem já possuía diversas passagens por furto, receptação e posse de arma de fogo.